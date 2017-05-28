2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1,7 l
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.
Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.
4.8
od 5
57
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
miša
28/05/2017
Slovenija
Preverjen kupec
Resnično je čudovit izdelek.
Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Majda
28/11/2016
Slovenija
Odlična
Philips PowerPro Active Sesalnik brez vrečke FC9533/09 nas je zelo navdušil s svojim tihim delovanjem ter z veliko dodatne opreme. Hkrati nam je všeč ker deluje ciklonsko in je brez vrečke.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Marko
12/12/2018
Hrvatska
Odličan uređaj
Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice