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  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
  • PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ActiveSesalnik brez vrečke

FC9532/09

4.8
| (57) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost
Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive+ za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.
Poglej vse prednosti

Hitro in enostavno praznjenje

PowerCyclone 4 za popolno zmogljivost

  • 1,7 l

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje

Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje

Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za kar potrebujete le eno roko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

57

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

28/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odlična

Philips PowerPro Active Sesalnik brez vrečke FC9533/09 nas je zelo navdušil s svojim tihim delovanjem ter z veliko dodatne opreme. Hkrati nam je všeč ker deluje ciklonsko in je brez vrečke.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

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