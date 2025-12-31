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  • Popolna zmogljivost
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2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ActiveSesalnik brez vrečke

FC9520/09

1 nagrada

Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik PowerPro Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in posebnemu nastavku za trda tla. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.
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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Nastavek za trda tla

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavljiva moč sesanja

Nastavljiva moč sesanja

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

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