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Izdelek ni več na voljo
FC9520/09
Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek za trda tla
Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.
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