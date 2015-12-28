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Izdelek ni več na voljo
Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek za trda tla
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so koleščki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.
Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.
4.6
od 5
15
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ANČI50
28/12/2015
Slovenija
Preverjen kupec
sesalnik PowerPro Compakt ima same odlične lastnosti
Zelo sem vesela, da sem kupila tak sesalec, ki sem ga želela. Dobro čisti, je učinkovit in varčen, pa še brez vrečk, kar se mi zdi boljše, saj ga po končanem sesanju izpraznim in je ponovno čist.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke
golfspret
21/06/2015
Česká republika
obrovská spokojenost
jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač
dorin1953
05/11/2019
România
recomand cu incredere acest aspirator
Usor de manevrat,foarte eficient la aspirarea parului de animale cu o perie turbo mare sau mica,usor de curatat prin spalare cu apa,reglare debit aer aspirare folosind aer fals de pe maner
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac