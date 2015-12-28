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  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
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  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

PowerPro CompactSesalnik brez vrečke

FC9321/09

4.6
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik PowerPro Compact zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in posebnemu nastavku za trda tla. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.
Poglej vse prednosti

Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Nastavek za trda tla

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so koleščki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

15

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

28/12/2015

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

sesalnik PowerPro Compakt ima same odlične lastnosti

Zelo sem vesela, da sem kupila tak sesalec, ki sem ga želela. Dobro čisti, je učinkovit in varčen, pa še brez vrečk, kar se mi zdi boljše, saj ga po končanem sesanju izpraznim in je ponovno čist.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke

21/06/2015

Česká republika

Česká republika

obrovská spokojenost

jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

05/11/2019

România

România

recomand cu incredere acest aspirator

Usor de manevrat,foarte eficient la aspirarea parului de animale cu o perie turbo mare sau mica,usor de curatat prin spalare cu apa,reglare debit aer aspirare folosind aer fals de pe maner

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

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