Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na koleščkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.