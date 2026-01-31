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FC8915/01
Živite življenje!
S Philipsovim sesalnikom HomeHero bo delo opravljeno hitro in preprosto. Ta sesalnik ima veliko sesalno moč in filtrira prah, s prilagodljivimi nastavki pa lahko dom očistite temeljito in brez napora.
2000 W
Tehnologija AirflowMax
Parquet
Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo 375 W za odlično čiščenje.
Ta sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi filter EPA 12 (z 99,5 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.
Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za prenašanje. Ko je postavljen na koleščkih, ga lahko prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje sesalnika v pokončnem položaju.
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