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  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.
  • Največja moč. Najtišje delovanje*.

Izdelek ni več na voljo

Performer SilentSesalnik z vrečko

FC8781/09

4.7
| (150) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Največja moč. Najtišje delovanje*.
Dom je s čistimi tlemi bolj zdrav. Novi sesalnik Philips Performer Silent se ponaša s tehnologijo nastavkov za temeljito odstranjevanje umazanije in finih prašnih delcev in s tem zagotavlja zdravo okolico. S samo 66 dB je hkrati tudi naš najtišji sesalnik do zdaj.
Poglej vse prednosti

Posesa več kot 99,99 %** prahu in alergenov

Največja moč. Najtišje delovanje*.

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 750 W

  • 66 dB za tiho sesanje

750 W motor z visoko močjo sesanja

750 W motor z visoko močjo sesanja

Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

99,9 % odstranjenega prahu** za odlične rezultate globinskega čiščenja

Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Kadarkoli neslišno sesajte, ne da bi pri tem koga motili

Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

150

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

26/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odličen sesalnik

S sesalnikom sem zelo zadovoljna, je lahek, priročen in povrhu vsega še lepe oblike in učinkovit. Priporočam!!

Prednosti

Priročnost, tih, učinkovit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

26/10/2021

Slovenija

Slovenija

Tih a močan v enem

Odličen sesalnik za nas zahtevnejše! Krtače so odlične, ščetka, katero potrebujem za stopnice, pa neposredno na cevi oz. ročaju.

Prednosti

Zelo tih, odlični nastavki in krtače

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

21/09/2021

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za dnevno uporabo

Odličen sesalec, tih, močan, izredno dolg kabel kar olajša sesanje povsod

Prednosti

Dolg kabel, tih, lahek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko

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Omejitve odgovornosti

  1. od vseh sesalnikov z vrečko Philips.

  2. čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 µm, skladno z energijsko oznako EU.