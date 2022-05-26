2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
750 W
66 dB za tiho sesanje
Visokoučinkovit 750 W motor zagotavlja zmogljivo, vrhunsko čiščenje, vsakokrat.
Nastavek TriActive Pro in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % drobnega prahu**.
Sesalnik je zasnovan za tiho delovanje, zato lahko kadarkoli tiho sesate, ne da bi kogarkoli motili. To potrjuje oznaka Quiet Mark.
Nagrade
4.7
od 5
150
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ninnna
26/05/2022
Slovenija
Odličen sesalnik
S sesalnikom sem zelo zadovoljna, je lahek, priročen in povrhu vsega še lepe oblike in učinkovit. Priporočam!!
Prednosti
Priročnost, tih, učinkovit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
Maja88
26/10/2021
Slovenija
Tih a močan v enem
Odličen sesalnik za nas zahtevnejše! Krtače so odlične, ščetka, katero potrebujem za stopnice, pa neposredno na cevi oz. ročaju.
Prednosti
Zelo tih, odlični nastavki in krtače
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
BuMajster
21/09/2021
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek za dnevno uporabo
Odličen sesalec, tih, močan, izredno dolg kabel kar olajša sesanje povsod
Prednosti
Dolg kabel, tih, lahek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Silent FC8785/09 Sesalnik z vrečko
od vseh sesalnikov z vrečko Philips.
čiščenje prahu s trdih tal (IEC62885-2) in filtriranje delcev velikosti 0,3 µm, skladno z energijsko oznako EU.