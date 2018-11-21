2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Protialergijski filter
4 l
Mini turbo krtača
Naš izjemni nastavek TriActive+ iz preprog nežno odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Zračni kanali spredaj in ob strani vsesavajo delce umazanije in učinkovito čistijo tudi tik ob pohištvu in stenah.
Mehke ščetine nastavka za parket nežno očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.
Izdelek se ponaša s tehnologijo nizke ravni hrupa za tiho sesanje. Raven hrupa delovanja sesalnika je 70 dB.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko