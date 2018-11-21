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  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
  • Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije

Izdelek ni več na voljo

Performer Cat & DogSesalnik z vrečko

FC8681/09

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije
Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.
Poglej vse prednosti

Nastavek TriActive+ hkrati opravlja tri naloge

Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije

  • Protialergijski filter

  • 4 l

  • Mini turbo krtača

Nastavek TriActive+ za čiščenje v 3 načinih

Nastavek TriActive+ za čiščenje v 3 načinih

Naš izjemni nastavek TriActive+ iz preprog nežno odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Zračni kanali spredaj in ob strani vsesavajo delce umazanije in učinkovito čistijo tudi tik ob pohištvu in stenah.

Nastavek za parket tla ščiti pred praskami

Nastavek za parket tla ščiti pred praskami

Mehke ščetine nastavka za parket nežno očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.

Tehnologija nizke ravni hrupa za tiho sesanje

Izdelek se ponaša s tehnologijo nizke ravni hrupa za tiho sesanje. Raven hrupa delovanja sesalnika je 70 dB.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

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