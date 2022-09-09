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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ActiveSesalnik brez vrečke

FC8670/01

4.7

| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

PowerCyclone 4 za visoko moč sesanja

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom Multi Clean za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.

Poglej vse prednosti

Hitro in enostavno praznjenje

PowerCyclone 4 za visoko moč sesanja

  • 2000 W

  • Filter EPA 10

  • 1,7 l

2000 W motor za visoko moč sesanja

2000 W motor za visoko moč sesanja

Motor moči 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Novi nastavek ExtraClean za temeljito čiščenje vseh vrst tal

Novi nastavek ExtraClean za temeljito čiščenje vseh vrst tal

Novi nastavek MultiClean omogoča temeljito čiščenje vseh vrst tal. Nastavek je oblikovan tako, da se odlično oprime tal in učinkovito pobere tudi najbolj fin prah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/09/2022

България

България

Preverjen kupec

продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела

скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен

Prednosti

бързо лесно чисти

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Datum uporabe 2022-03-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Datum uporabe 2022-03-09

09/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник для прибирання

Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ

Prednosti

Потужність, якість, продуману функціональність

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum uporabe 2019-11-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum uporabe 2019-11-09

29/10/2021

Україна

Україна

PowerPro Active FC8672/01

Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.

Prednosti

Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення

Slabosti

На мою думку відсутні

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum uporabe 2019-10-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum uporabe 2019-10-29

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