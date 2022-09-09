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PowerCyclone 4 za visoko moč sesanja
Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone in nastavkom Multi Clean za najučinkovitejše pobiranje prahu zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja. Komoro za prah izpraznite enostavno in brez prašne meglice.
2000 W
Filter EPA 10
1,7 l
Motor moči 2000 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Novi nastavek MultiClean omogoča temeljito čiščenje vseh vrst tal. Nastavek je oblikovan tako, da se odlično oprime tal in učinkovito pobere tudi najbolj fin prah.
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4.7
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Te37
09/09/2022
България
Preverjen kupec
продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела
скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен
Prednosti
бързо лесно чисти
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Datum uporabe 2022-03-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Datum uporabe 2022-03-09
Foxgirl
09/11/2021
Україна
Незамінний помічник для прибирання
Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ
Prednosti
Потужність, якість, продуману функціональність
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum uporabe 2019-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum uporabe 2019-11-09
29/10/2021
Україна
PowerPro Active FC8672/01
Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.
Prednosti
Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення
Slabosti
На мою думку відсутні
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum uporabe 2019-10-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum uporabe 2019-10-29