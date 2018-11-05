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  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
  • Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko

Izdelek ni več na voljo

Performer ActiveSesalnik z vrečko

FC8575/09

4.6
| (38) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko
Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z nizko energijsko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.
Poglej vse prednosti

Posesa več kot 99,9 % prahu, 50 % daljša uporaba vrečke**

Najzmogljivejši sesalnik Philips z vrečko

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 900 W

  • 4 l

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Edinstveno zasnovana komora za prah poveča zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja, vse dokler ni vrečka polna.

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za globinsko čiščenje.

99,9 % odstranjenega prahu* za globinsko čiščenje

99,9 % odstranjenega prahu* za globinsko čiščenje

Nastavek TriActive+ in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

38

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

05/11/2018

Slovenija

Slovenija

razmerje cena /kvaliteta je dobro, 'udoben' sesalnik

Sesalnik dobro sesa, glavna krtača je kvalitetna in drsi mehko po površini, ima dobro razporejene ščetine. Razmerje cena kvaliteta je dobro.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

04/10/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Priporočam vsem,ki želijo najboljše in jim bo postalo sesanje užitek ne nuja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

23/06/2018

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek super dobro sesalno moč.

Moj moj je navdušen nad tem sesalnikom. Všeč nama je, da je lahek in zelo tih.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8575/09 Sesalnik z vrečko

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Omejitve odgovornosti

  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2). Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

  2. Izračunano pri menjavi vrečke za prah pri 80 % manjši moči sesanja v primerjavi s papirnato vrečko Classic FC8019/01; izmerjeno interno na seriji Philips FC895x/09.