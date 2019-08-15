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  • Popolna zmogljivost
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  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

Performer ActiveSesalnik z vrečko

FC8526/09

1
| (1) Ocena
Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.
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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Tehnologija AirflowMax

  • Nastavek TriActive+

  • Animal

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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