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Izdelek ni več na voljo
FC8526/09
Tehnologija AirflowMax
Nastavek TriActive+
Animal
Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.
Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!
1.0
od 5
1
Ocena
uporabnica7
15/08/2019
Slovenija
razočaranje na celi črti!
Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko