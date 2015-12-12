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Izdelek ni več na voljo
Tehnologija AirflowMax
Nastavek TriActive+
Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.
Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.
Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!
Nagrade
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Ewa22
05/06/2016
Polska
Preverjen kupec
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Na osnovi notranjih meritev družbe Philips