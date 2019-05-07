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  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
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  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči
  • Poudarek je na moči

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8452/01

4.1
| (9) Ocene
Poudarek je na moči
Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife FC8452/01 s 2000 W motorjem.
Poglej vse prednosti

Motor moči 2000 W za odlične rezultate čiščenja

Poudarek je na moči

  • 2000 W

  • Moč sesanja 350 W

2000 W motor z močjo sesanja do 350 W

2000 W motor z močjo sesanja do 350 W

Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo do 350 W za odlično čiščenje.

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

9

Ocene

2

07/05/2019

România

România

F mulțumită de aspirator

Îl folosesc de câțiva ani, e minunat. Nici o problema pana acum. Are o putere de tragere f mare.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8452/01 Aspirator cu sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8452/01 Aspirator cu sac

18/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

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