2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8452/01
2000 W
Moč sesanja 350 W
Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo do 350 W za odlično čiščenje.
Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.
Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.
4.1
od 5
9
Ocene
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
F mulțumită de aspirator
Îl folosesc de câțiva ani, e minunat. Nici o problema pana acum. Are o putere de tragere f mare.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8452/01 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8452/01 Aspirator cu sac
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01