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  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
  • Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

Izdelek ni več na voljo

Performer CompactSesalnik z vrečko

FC8375/09

4.6
| (37) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

2 Nagrade

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba
Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.
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Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

  • 99,9 % odstranjenega prahu

  • 900 W

  • Nastavek Tri-Active

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Vgrajeni nastavki za priročno uporabo

Vgrajeni nastavki za priročno uporabo

Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in je tako vedno pripravljen na uporabo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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  • Award image VRS_AWARD-961262

Ocene

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4.6

od 5

37

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Super sesalec

Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.

Prednosti

Sem popolnoma zadovoljna. Vse.

Slabosti

Ne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

09/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odlično razmerje cena / kvaliteta

Sesalec je odličen in precej močan. Dobra kvaliteta, veliko dodatkov, lep design. Majhen in kompakten, enostavno za shranjevati

Prednosti

Kompakten, kvaliteten, lep, veliko dodatkov

Slabosti

Manjka zgornji ročaj za prenašanje, kabel za elektriko je prekratek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

16/04/2018

Slovenija

Slovenija

10

sesalec tiho deluje in močno sesa ,je ravno prav velik ,da ni neroden ,le cev na sesalcu ima pomanjklivost , saj se ne obrača ravno najbolje pri zglobu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8371/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8371/09 Sesalnik z vrečko

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  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).