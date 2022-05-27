2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
99,9 % odstranjenega prahu
900 W
Nastavek Tri-Active
Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) S posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah. 2) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in je tako vedno pripravljen na uporabo.
Nagrade
4.6
od 5
37
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lenčka
27/05/2022
Slovenija
Super sesalec
Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.
Prednosti
Sem popolnoma zadovoljna. Vse.
Slabosti
Ne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Romeooooo
09/07/2020
Slovenija
Odlično razmerje cena / kvaliteta
Sesalec je odličen in precej močan. Dobra kvaliteta, veliko dodatkov, lep design. Majhen in kompakten, enostavno za shranjevati
Prednosti
Kompakten, kvaliteten, lep, veliko dodatkov
Slabosti
Manjka zgornji ročaj za prenašanje, kabel za elektriko je prekratek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
max67
16/04/2018
Slovenija
10
sesalec tiho deluje in močno sesa ,je ravno prav velik ,da ni neroden ,le cev na sesalcu ima pomanjklivost , saj se ne obrača ravno najbolje pri zglobu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8371/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Performer Compact FC8371/09 Sesalnik z vrečko
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).