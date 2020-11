Komplet za pametno čiščenje s 4 orodji za vse vrste uporabe

Sesalnik je opremljen s celotnim kompletom dodatkov, oblikovanih za vse vrste uporabe: (1) Orodje za dolg doseg omogoča čiščenje teže dostopnih prostorov, kot so zgornji deli pohištva in visoke police. (2) Orodje 3-v-1 je odlično za ozke in majhne prostore. (3) Ozki nastavek z malo krtačo se zlahka upogne ob kotih in drugih predmetih, ne da bi zaustavil pretok zraka. (4) Dolga krtača je nadvse uporabna za čiščenje zaves.