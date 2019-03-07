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PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8322/09

4.7
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna zmogljivost
Sesalnik Philips PowerLife zagotavlja izredno učinkovito čiščenje z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.
Poglej vse prednosti

Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Nastavek Tri-Active

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Tehnične specifikacije

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Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

07/03/2019

România

România

Eficient

Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

20/02/2019

România

România

Este minunat

Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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18/02/2019

România

România

Nota 10

Am achiziționat aspiratorul acesta chiar de ziua mea de naștere. Este siper. Fac curat de drag cu el. Ol. Recomand cu încredere.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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