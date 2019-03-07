2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Nastavek Tri-Active
3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.
Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.
4.7
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tyana
07/03/2019
România
Eficient
Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Mariutza
20/02/2019
România
Este minunat
Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
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Andra2509
18/02/2019
România
Nota 10
Am achiziționat aspiratorul acesta chiar de ziua mea de naștere. Este siper. Fac curat de drag cu el. Ol. Recomand cu încredere.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac