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Izdelek ni več na voljo
Nastavek za trda tla
Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so koleščki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.
3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ilko63
30/06/2017
България
Preverjen kupec
Много съм доволен
Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
annnakene12
31/01/2016
Eesti
See tode on suurepärane.
See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
bozenak
20/04/2015
Polska
super odkurzacz
Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09