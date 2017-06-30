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  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost
  • Popolna zmogljivost

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8320/09

4.6
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna zmogljivost
Novi Philipsov sesalnik PowerLife zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja vseh trdih talnih površin zahvaljujoč posebej zasnovanemu nastavku za trda tla.
Poglej vse prednosti

Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • Nastavek za trda tla

Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so koleščki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje

3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/06/2017

България

България

Preverjen kupec

Много съм доволен

Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

31/01/2016

Eesti

Eesti

See tode on suurepärane.

See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

20/04/2015

Polska

Polska

super odkurzacz

Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

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