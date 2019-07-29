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Vse serije

  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
  • Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal

Izdelek ni več na voljo

Serija 2000Sesalnik z vrečko

FC8246/09

4.7
| (100) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal
Philipsov sesalnik PowerGo prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko učinkovitim motorjem. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.
Poglej vse prednosti

S protialergijskim filtrom za fini prah in alergene

Izjemna zmogljivost na vseh vrstah tal

  • 900 W

  • 99,9 % odstranjenega prahu*

  • Turbo krtača

  • Pripomoček za pohištvo

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

99,9 % odstranjenega prahu* za odlične rezultate čiščenja

99,9 % odstranjenega prahu* za odlične rezultate čiščenja

Visokozmogljiv nastavek in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

Kompakten in lahek za enostavno prenašanje

Kompakten in lahek za enostavno prenašanje

Kompaktna in lahka zasnova sesalnika zagotavlja enostavno prenašanje in shranjevanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

100

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

29/07/2019

Slovenija

Slovenija

Odlično razmerje Cena-Kakovost

Zelo močno sesa. Glede na ceno, je sesalec zelo dober, majhen, priročen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8243/09 Sesalnik z vrečko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8243/09 Sesalnik z vrečko

18/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.

Prednosti

Za te novce odličan uređaj.

Slabosti

Ništa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

02/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

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Omejitve odgovornosti

  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).