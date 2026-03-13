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Serija 2000 Sesalnik z vrečko
Izdelek ni več na voljo
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FC8245/09
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Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)
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Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
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