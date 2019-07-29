2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
99,9 % odstranjenega prahu*
Kompakten in lahek
Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.
Visokozmogljiv nastavek in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.
Kompaktna in lahka zasnova sesalnika zagotavlja enostavno prenašanje in shranjevanje.
4.7
od 5
100
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DV2019
29/07/2019
Slovenija
Odlično razmerje Cena-Kakovost
Zelo močno sesa. Glede na ceno, je sesalec zelo dober, majhen, priročen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8243/09 Sesalnik z vrečko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8243/09 Sesalnik z vrečko
Kosy
18/04/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.
Prednosti
Za te novce odličan uređaj.
Slabosti
Ništa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
02/11/2020
Hrvatska
Odličan!
Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).