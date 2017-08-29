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FC8146/01
Prihranite do 20 % energije*
Sesalniki Philips EasyLife vam zagotavljajo visoko zmogljivost čiščenja in porabijo manj energije kot običajni sesalniki. Omogočajo tudi enostavno praznjenje komore s pritiskom na gumb, ne da bi si pri tem umazali roke.
1400 W
Parquet
Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W za manjšo porabo energije pri enako učinkovitem čiščenju.
Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.
Ročaj posode za prah omogoča preprosto odstranitev posode in držanje nad košem za smeti.
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1.0
od 5
1
Ocena
anka
29/08/2017
Česká republika
Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje
Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.
Ta ocena je bila podana za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Ta ocena je bila podana za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.