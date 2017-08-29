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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Izdelek ni več na voljo

EasyLifeSesalnik brez vrečke

FC8146/01

1

| (1) Ocena

Prihranite do 20 % energije*

Sesalniki Philips EasyLife vam zagotavljajo visoko zmogljivost čiščenja in porabijo manj energije kot običajni sesalniki. Omogočajo tudi enostavno praznjenje komore s pritiskom na gumb, ne da bi si pri tem umazali roke.

Poglej vse prednosti

Sesalnik za okolju prijaznejše sesanje

Prihranite do 20 % energije*

  • 1400 W

  • Parquet

1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

Učinkovit 1400 W motor z največjo sesalno močjo 300 W za manjšo porabo energije pri enako učinkovitem čiščenju.

Indikator označuje, če je komoro treba izprazniti

Indikator označuje, če je komoro treba izprazniti

Indikator se vklopi, ko je komora polna in jo je treba izprazniti. S praznjenjem in čiščenjem komore in filtra zagotovite optimalno čiščenje.

Ročaj za preprosto odstranitev posode za prah

Ročaj posode za prah omogoča preprosto odstranitev posode in držanje nad košem za smeti.

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

29/08/2017

Česká republika

Česká republika

Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje

Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.

Ta ocena je bila podana za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

Ta ocena je bila podana za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z 2000 W sesalnikom. Philipsove interne meritve, 2010.