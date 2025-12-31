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  • s-bag® Classic, skupinsko pakiranje
  • s-bag® Classic, skupinsko pakiranje

Izdelek ni več na voljo

s-bagVrečke za sesalnike

FC8019/03

s-bag® Classic, skupinsko pakiranje
Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike z vrečko Philips in Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.
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Kompatibilni izdelki
Performer Active

Performer Active
Sesalnik z vrečko

FC8578/09

Filtrira 95 % drobnega prahu

s-bag® Classic, skupinsko pakiranje

  • 15 vrečk za prah

  • En standard za vse

  • Papirnata vrečka

  • Higienski sistem zapiranja

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Univerzalen standard za enostavno izbiro

Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se neprijetnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.

Filtrira 95 % drobnega prahu

Filtrira 95 % drobnega prahu

Visokokakovostna papirnata vrečka s-bag® Classic filtrira več kot 95 % prahu in delcev, zato je učinkovitejša od običajne papirnate vrečke za sesalnik.

Edinstveno pregibanje za močno odpornost

Edinstveno pregibanje za močno odpornost

Vrečka s-bag® Classic s posebnim pregibanjem med močnejšim sesanjem ne poči, papir pa ne poči ob vsesavanju trdih delcev med sesanjem.

Tehnične specifikacije

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