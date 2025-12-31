2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC8019/03
15 vrečk za prah
En standard za vse
Papirnata vrečka
Higienski sistem zapiranja
Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se neprijetnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.
Visokokakovostna papirnata vrečka s-bag® Classic filtrira več kot 95 % prahu in delcev, zato je učinkovitejša od običajne papirnate vrečke za sesalnik.
Vrečka s-bag® Classic s posebnim pregibanjem med močnejšim sesanjem ne poči, papir pa ne poči ob vsesavanju trdih delcev med sesanjem.
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