Univerzalen standard za enostavno izbiro

Originalne Philipsove vrečke s-bag® lahko uporabljate pri vseh sesalniki z vrečko Philips in Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado in AEG-Electrolux). Izognite se neprijetnemu iskanju prave vrečke za prah – enostavno se odločite za s-bag®.