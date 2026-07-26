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s-bag Vrečke za sesalnike
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FC8019/01
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Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike z vrečko Philips in Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.