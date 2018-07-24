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  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
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  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
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  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro
  • Vedno higiensko čiščenje površin s paro

2+3 leta garancije na motor

Izdelek ni več na voljo

SteamCleaner MultiRočni parni čistilnik

FC7008/01

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vedno higiensko čiščenje površin s paro
Sesalnik Philips SteamCleaner Multi čisti trdovratne madeže in maščobo s paro. Z vodno paro zagotavlja higiensko čistočo in uniči do 99,9 % bakterij. Parni nastavek doseže vse kote, blazinica iz mikrovlaken pa dvigujejo in vpijajo umazanijo.
Poglej vse prednosti

Brez kemikalij očistite trdovratne madeže in uničite bakterije

Vedno higiensko čiščenje površin s paro

  • 1200 W

  • 2 blazinici iz mikrovlaken

  • Natančni nastavek

Brez čistilnega sredstva, brez madežev na površinah

Brez čistilnega sredstva, brez madežev na površinah

Philips SteamCleaner Multi uporablja samo vodo in na površinah ne pušča nikakršnih sledi.

Para uniči do 99,9 % bacilov in bakterij

Para uniči do 99,9 % bacilov in bakterij

Philips SteamCleaner Multi zagotavlja higiensko čiščenje. SteamCleaner Multi brez kemikalij in samo z vodo uniči do 99,9 % bacilov in bakterij na površinah.

Priloženi sta 2 blazinici iz mikrovlaken

Priloženi sta 2 blazinici iz mikrovlaken

Priloženi sta 2 pralni in trpežni blazinici iz mikrovlaken. Blazinice iz mehkih mikrovlaken nežno sproščajo, dvigujejo ter vpijajo prah in umazanijo. Učinkovito in nežno odstranjujejo vso umazanijo. Blazinice iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju ter enostavno pritrdite in odstranite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Preverjen kupec

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

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