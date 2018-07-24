2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1200 W
2 blazinici iz mikrovlaken
Natančni nastavek
Philips SteamCleaner Multi uporablja samo vodo in na površinah ne pušča nikakršnih sledi.
Philips SteamCleaner Multi zagotavlja higiensko čiščenje. SteamCleaner Multi brez kemikalij in samo z vodo uniči do 99,9 % bacilov in bakterij na površinah.
Priloženi sta 2 pralni in trpežni blazinici iz mikrovlaken. Blazinice iz mehkih mikrovlaken nežno sproščajo, dvigujejo ter vpijajo prah in umazanijo. Učinkovito in nežno odstranjujejo vso umazanijo. Blazinice iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju ter enostavno pritrdite in odstranite.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Preverjen kupec
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil