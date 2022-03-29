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  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*
  • Najhitrejše brezžično sesanje*

Izdelek ni več na voljo

SpeedPro Max AquaBrezžični pokončni sesalnik

FC6903/01

4.7
| (333) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Najhitrejše brezžično sesanje*
Z našim brezžičnim sesalnikom 3 v 1 posesajte hitreje. Naš zmogljivi 360-stopinjski nastavek za sesanje hitreje ujame prah in umazanijo z vseh strani. Naj šteje vsak premik po površini, od trdih tal do preprog. Edinstven sistem sesanja in mokrega čiščenja odstrani več vrst umazanije naenkrat.
Poglej vse prednosti

s čiščenjem 3 v 1

Najhitrejše brezžično sesanje*

  • 360-stopinjski nastavek za sesanje

  • 25,2 V, do 75 minut uporabe

  • 3 v 1: ses., mokro čiš., roč. ses.

  • Vgrajeni nastavki

360-stopinjski nastavek za sesanje hitreje ujame prah in umazanijo

360-stopinjski nastavek za sesanje hitreje ujame prah in umazanijo

360-stopinjski nastavek za sesanje hitreje ujame prah in umazanijo

Do 75 minut* zmogljivega čiščenja s 25,2-voltno litij-ionsko baterijo

Do 75 minut* zmogljivega čiščenja s 25,2-voltno litij-ionsko baterijo

Zelo učinkovite 25,2-voltne litij-ionske baterije zagotavljajo do 75 minut uporabe v načinu Eco, 35 minut v običajnem načinu in 25 minut v načinu Turbo, preden jih morate ponovno napolniti.

Motor PowerBlade ustvari močan pretok zraka (> 1000 l/min).

Motor PowerBlade ustvari močan pretok zraka (> 1000 l/min).

PowerBlade je digitalni motor, zasnovan za neprekosljivo močan pretok zraka (več kot 1000 l/min), ki omogoča 360-stopinjsko sesanje z nastavkom. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in uživajte v brezplačni 5-letni garanciji za motor!

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

333

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/03/2022

Slovenija

Slovenija

SUPER SESALEC

zelo sem zadovoljna. Zelo priporočljivo za zelo zasedene gospodinje. ma en mah je stanovanje posesano in pomito. Ostane več časa za otroke in prostega časa. Sesalec je zelo lahek za prenos. Posesaš lahko tudi avto, ker je brez priključnega kabla.

Prednosti

ZELO PRIPOROČAM, ČE IMATE PLOŠČICE, PARKET, KAMEN

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik

30/11/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek super cisti

Ima veliko uporabnih funkcij, hitro brez truda ocisti vse kar zelis, brez prepogibanja in mokrih rol, ciscenje ti postane hobij

Prednosti

Pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik

30/11/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek cisti kvalitetno

Kvalitetno in hitro ocisti, brez prepogibanja, suho sesanje in mokro ciscenje , priporocam tudi tistemu ,ki sedaj ni maral ciscanja naj proba, ciscenje ti postane uzitek

Prednosti

Pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Brezžični pokončni sesalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Brezžični pokončni sesalnik

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  1. Preizkušeno s primerjavo z 10 najbolje prodajanimi brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v Nemčiji leta 2017 s Philipsovim preizkusom čiščenja grobe umazanije na trdih tleh, ki temelji na mednarodnem standardu IEC60312-1. Januar 2018.

  2. S sistemom sesanja in mokrega čiščenja