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Izdelek ni več na voljo
FC6170/01
Brezžično
25,2 V
Brez vrečke
PowerPro Duo je enako zmogljiv kot sesalnik moči 2000 W. Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z FC8632.
Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.
Ocene
Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z FC8632.