Enaka učinkovitost čiščenja kot pri sesalniku moči 2000 W

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Uno omogoča najboljše rezultate pri čiščenju trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja optimalno zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.