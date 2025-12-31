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  • Enaka učinkovitost čiščenja kot pri sesalniku moči 2000 W
  • Enaka učinkovitost čiščenja kot pri sesalniku moči 2000 W

Izdelek ni več na voljo

PowerPro UnoPokončni sesalnik

FC6170/01

Enaka učinkovitost čiščenja kot pri sesalniku moči 2000 W
Novi Philipsov sesalnik PowerPro Uno omogoča najboljše rezultate pri čiščenju trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja optimalno zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.
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Tehnologija PowerCyclone in nastavek TriActive Turbo

Enaka učinkovitost čiščenja kot pri sesalniku moči 2000 W

  • Brezžično

  • 25,2 V

  • Brez vrečke

Enako zmogljiv kot tradicionalni sesalnik z močjo 2000 W

Enako zmogljiv kot tradicionalni sesalnik z močjo 2000 W

PowerPro Duo je enako zmogljiv kot sesalnik moči 2000 W. Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z FC8632.

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

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Omejitve odgovornosti

  1. Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z FC8632.