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  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal
  • Temeljito čiščenje vseh vrst tal

Izdelek ni več na voljo

PowerPro DuoRočni in pokončni 2-v-1

FC6168/01

4.5
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Temeljito čiščenje vseh vrst tal
Sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.
Poglej vse prednosti

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive Turbo

Temeljito čiščenje vseh vrst tal

  • 2 v 1

  • 18 V

  • Brez vrečke

  • 2 nastavka

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visoko učinkovitih korakih: 1) Zrak hitro vstopi v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka. 2) Zaobljeni prehod pospeši dovod zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

Zmogljive 18-V litij-ionske baterije za dolg čas delovanja

Zmogljive 18-V litij-ionske baterije za dolg čas delovanja

Zmogljive 18-V litij-ionske baterije omogočajo daljši čas delovanja kot standardne baterije. Litij-ionske baterije so tudi zelo lahke, kar zagotavlja prijetnejše čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

31

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník

Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti.

S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

04/04/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající vlastnosti.

Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Omejitve odgovornosti

  1. Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z modelom FC8455/FC8456.