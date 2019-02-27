2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 v 1
18 V
Brez vrečke
2 nastavka
Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visoko učinkovitih korakih: 1) Zrak hitro vstopi v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka. 2) Zaobljeni prehod pospeši dovod zraka v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.
Zmogljive 18-V litij-ionske baterije omogočajo daljši čas delovanja kot standardne baterije. Litij-ionske baterije so tudi zelo lahke, kar zagotavlja prijetnejše čiščenje.
4.5
od 5
31
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Elizabeth
27/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník
Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Petula1982
01/08/2018
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti.
S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Peťka
04/04/2016
Česká republika
Vynikající vlastnosti.
Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z modelom FC8455/FC8456.