Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
PowerPro Duo Brezžični ročni in pokončni sesalnik 2-v-1
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC6162/01
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/01 - English (US)
Vse (8)
Kako dolgo naj polnim sesalnik Philips PowerPro Duo?
Kako lahko zamenjam baterije sesalnika Philips?
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Čiščenje krtače sesalnika Philips
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali