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  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
  • Odstranjuje vidni prah in umazanijo.

Izdelek ni več na voljo

MiniVacRočni sesalnik

FC6152/01

4
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
Ročni sesalnik Philips omogoča hitro in enostavno vsakodnevno čiščenje. Ima akumulatorske baterije za popolno mobilnost, s priloženimi nastavki pa lahko čistite občutljive površine in dosežete tudi najzahtevnejše predele.
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2-stopenjska tehnologija za filtriranje za enostavno čiščenje

Odstranjuje vidni prah in umazanijo.

  • 3,6 V

  • Temno črna in modra

  • 2 nastavka

  • Napajalni podstavek

2-stopenjski filtrirni sistem za optimalen rezultat čiščenja

2-stopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, drugi filter pa zaustavi manjše delce umazanije.

Baterija NiMH za vsakodnevno uporabo

Baterije NiMH ročnega sesalnika zagotavljajo dolgotrajnejšo zmogljivost kot druge baterije s pomnilniškim učinkom.

Brezžična uporaba zagotavlja popolno mobilnost

Brezžična uporaba zagotavlja popolno mobilnost

Zaradi baterij za ponovno polnjenje lahko čistite kjerkoli, saj ne potrebujete električne vtičnice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

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