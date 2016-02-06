2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3,6 V
Temno črna in modra
2 nastavka
Napajalni podstavek
2-stopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, drugi filter pa zaustavi manjše delce umazanije.
Baterije NiMH ročnega sesalnika zagotavljajo dolgotrajnejšo zmogljivost kot druge baterije s pomnilniškim učinkom.
Zaradi baterij za ponovno polnjenje lahko čistite kjerkoli, saj ne potrebujete električne vtičnice.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač