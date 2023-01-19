Izdelek ni več na voljo
FC6150/01
Odstranjuje vidni prah in umazanijo.
Ročni sesalnik Philips omogoča hitro in enostavno vsakodnevno čiščenje. Ima akumulatorske baterije za popolno mobilnost, s priloženimi nastavki pa lahko čistite občutljive površine in dosežete tudi najzahtevnejše predele.
3,6 V
Bela
2 nastavka
2-stopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, drugi filter pa zaustavi fine prašne delce.
Baterije NiMH ročnega sesalnika zagotavljajo dolgotrajnejšo zmogljivost kot druge baterije s spominskim učinkom.
Zaradi akumulatorskih baterij lahko čistite kjer koli, saj ne potrebujete električne vtičnice.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
4.0
od 5
12
Ocene
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Preverjen kupec
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Antoaneta
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Безупречна
Безупречна за бързо събиране на трохи и малки боклуци. Много разчитам на нея в кухнята, особено, ако разсипя нещо дребно.
Prednosti
лека и удобна
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum uporabe 2022-03-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum uporabe 2022-03-07
DanMek
08/11/2021
Magyarország
Preverjen kupec
Kicsi es ugyes
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meggyozo szivoereje van sz uzemideje kb. 8 perc, de ez a leirasban is benne van, tehat nem zsakbamacska. Atlagos felhasznalasra tokeletes, az asztali es koruli morzsakat szoktam felszedni vele.
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó