2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4,8 V baterija
Ciklonski brez vrečke
Krtačni, ozki in gumijasti nastavek
Mokro in suho
Sesalnik Philips Mini Vac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je Mini Vac s svojimi močnimi baterijami za ponovno polnjenje vedno v pripravljenosti.
Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.
Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.
4.5
od 5
13
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
anolina
21/09/2018
Hrvatska
Odlican!
Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Maja13
03/09/2018
Hrvatska
Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima
Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
JopeVK
30/08/2018
Hrvatska
Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala
Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač