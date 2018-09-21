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  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Izdelek ni več na voljo

MiniVacRočni sesalnik

FC6142/01

4.5
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V zagotavlja boljše čiščenje. Z mokro-suhim sistemom lahko udobno sesate razlito tekočino ali suho umazanijo. Aerodinamična zasnova nastavka zagotavlja vrhunsko pobiranje prahu.
Poglej vse prednosti

Moker in suh sistem ter aerodinamičen nastavek

Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

  • 4,8 V baterija

  • Ciklonski brez vrečke

  • Krtačni, ozki in gumijasti nastavek

  • Mokro in suho

Tanek napajalni podstavek

Tanek napajalni podstavek

Sesalnik Philips Mini Vac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je Mini Vac s svojimi močnimi baterijami za ponovno polnjenje vedno v pripravljenosti.

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

13

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2

21/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!

Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

03/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima

Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

30/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala

Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

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