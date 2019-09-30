2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
3,6 V baterija
Ciklonski brez vrečke
Krtačni in ozki nastavek
Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.
Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.
Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač