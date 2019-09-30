IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
  • Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Izdelek ni več na voljo

MiniVacRočni sesalnik

FC6140/01

4.5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje
Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac 3,6 V zagotavlja boljše čiščenje. Ciklonski zračni tok brez vrečke in 2-stopenjski filtrirni sistem zagotavljata trajno čistočo, aerodinamična zasnova nastavka pa vrhunsko pobiranje prahu.
Poglej vse prednosti

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom

Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

  • 3,6 V baterija

  • Ciklonski brez vrečke

  • Krtačni in ozki nastavek

Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Zmogljive baterije NiMH 3,6 V

Zmogljive baterije NiMH 3,6 V

Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki