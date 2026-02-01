Kot bi imeli kavarno doma

Spoznajte mojstrskega pomočnika, ki vam bo vsak dan pomagal pri pripravi boljše kave. Uporabljate ga lahko neposredno na aparatu ali prek aplikacije HomeID. Klepetajte z njim in mu povejte, katera kavna zrna uporabljate, da samodejno prilagodi nastavitve priprave, s katerimi izvleče najboljši okus. Z mojstrskim pomočnikom lahko moč kave, količino in temperaturo prilagajate svojemu okusu, tudi če kavo pripravljate na daljavo. Vedno je na voljo, zato ima vsaka skodelica okus, kot da jo je pripravil pravi mojster – kar v vaši kuhinji.