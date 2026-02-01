EP8757/20
Okus kot iz kavarne, občutek kot doma
Z aparatom Philips Café Aromis kar doma uživajte v kavarniški kakovosti. Pripravite več kot 50 napitkov, od espressa do hladno pripravljene kave, narejenih z več kavnimi zrni* za okus kot v kavarni. Ustvarite žametno vročo ali hladno mlečno peno s sistemom LatteGo Pro in ga pod tekočo vodo očistite v manj kot 10 sekundah.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Kakšna je skrivnost intenzivnega okusa kave, kakršnega poznate iz kavarne? Naša tehnologija BrewExtract v vsako skodelico odmeri in stisne več kavnih zrn*, da v vašem aparatu za espresso ustvari prepoznaven okus kot v kavarni. Želite popoln rezultat? Svoj napitek prilagodite z eno od 7 stopenj intenzivnosti.
Rezultat kot v kavarni pomeni tudi žametno mlečno peno – vročo ali hladno. Tu nastopi LatteGo Pro. Od cappuccina do ledene bele kave naš mlečni sistem zagotavlja okus kot v kavarni tako s kravjim mlekom kot rastlinskimi nadomestki. Primeren je za pomivanje v pomivalnem stroju, ker nima cevk, pa ga lahko očistite v manj kot 10 sekundah. Izkusite vrhunsko peno s tehnologijo LatteGo Pro – inovativnim penilnikom mleka v našem sistemu kavnih aparatov.
Raziščite več kot 50 toplih in hladnih kavnih napitkov, od espressa z bogatim okusom do osvežilne hladno pripravljene kave. Ta aparat za toplo in ledeno kavo je prava rešitev za družine in ljubitelje kave, ki si želijo, da bi imeli doma prav tako izbiro kot v kavarni.
Sistem LatteGo Pro očistite v manj kot 10 sekundah pod tekočo vodo ali pa ga operite v pomivalnem stroju. Kuhalno enoto lahko očistite pod tekočo vodo. Ko je čas za program čiščenja, kot je odstranjevanje vodnega kamna, vas bo čez postopek vodil aparat.
Intuitivni 4,3-palčni zaslon na dotik TFT omogoča preprosto pripravo kave z enim dotikom in prilagojenimi uporabniškimi profili. Z enostavnim upravljanjem lahko vsi člani gospodinjstva v vrhunski kavi uživajo kar doma.
Spoznajte mojstrskega pomočnika, ki vam bo vsak dan pomagal pri pripravi boljše kave. Uporabljate ga lahko neposredno na aparatu ali prek aplikacije HomeID. Klepetajte z njim in mu povejte, katera kavna zrna uporabljate, da samodejno prilagodi nastavitve priprave, s katerimi izvleče najboljši okus. Z mojstrskim pomočnikom lahko moč kave, količino in temperaturo prilagajate svojemu okusu, tudi če kavo pripravljate na daljavo. Vedno je na voljo, zato ima vsaka skodelica okus, kot da jo je pripravil pravi mojster – kar v vaši kuhinji.
Doživite osvežilno hladno varjeno kavo z enim pritiskom gumba – uravnotežen in uglajen okus, ki je vedno na voljo.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste še lažje uživali v enostavni priprave kave. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark.
Kava kot v kavarni se začne s sveže mletimi zrni. Dodajte svoja najljubša zrna in izberite kavo, integrirani mlinček sprosti aromo in okus, ki se jima ni mogoče upreti. Nastavite velikost mletja po želji na eno od 12 stopenj, od finega prahu do grobo zmletih zrn.
Privoščite si več arome in močnejši okus brez grenkobe z uporabo funkcije za dvojno kavo. Uporabite jo lahko pri vseh receptih za kavo, razen ob uporabi že zmlete kave.
Uporabite ekološki način Eco za manjšo porabo vode in energije, ne da bi s tem zmanjšali kakovost kave. Naš aparat Philips Café Aromis omogoča zatemnitev glavnih luči in luči ob skodelicah pred privzetim časom, uporabo manj vode med splakovanjem, hitrejši prehod v stanje pripravljenosti in zmanjšanje svetlosti.
S filtrom AquaClean lahko pripravite do 5000 skodelic napitkov brez odstranjevanja vodnega kamna. Filter pred pripravo očisti vodo, zato ima kava bolj aromatičen okus.
V aplikaciji HomeID poiščite nasvete o kavi, recepte in pomoč – to je vaš digitalni mojstrski pomočnik, ki vas spremlja na vsakem koraku.
Kavni aparat Philips Café Aromis z mlinčkom in penilnikom ne pripravi le okusne kave, temveč tudi izboljša videz vaše kuhinje. Elegantna zaključna obdelava, mehke linije in intuitiven zaslon v vašemu domu ustvarjajo prefinjen evropski vtis.
Pripravite več kakovostne kave z manj dolivanja vode, zahvaljujoč prostorni 1,9-litrski posodi za vodo. Pripravljajte skodelico za skodelico za celotno družino ali ob druženju s prijatelji.
Splošne specifikacije
Tehnične specifikacije
Varnostna funkcija
Teža in dimenzije
Združljivost
Trpežnost
Država porekla
Energijska učinkovitost
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.