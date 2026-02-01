Iskalni pojmi

    Café Aromis serije 8000 Samodejni kavni aparat Philips

    EP8757/20

    Okus kot iz kavarne, občutek kot doma

    Z aparatom Philips Café Aromis kar doma uživajte v kavarniški kakovosti. Pripravite več kot 50 napitkov, od espressa do hladno pripravljene kave, narejenih z več kavnimi zrni* za okus kot v kavarni. Ustvarite žametno vročo ali hladno mlečno peno s sistemom LatteGo Pro in ga pod tekočo vodo očistite v manj kot 10 sekundah.

    Več o izdelku

    Café Aromis serije 8000 Samodejni kavni aparat Philips

    Okus kot iz kavarne, občutek kot doma

    Intenziven okus, ki ga obožujete – od espressa do hladno pripravljene kave

    • Rezultat kot v kavarni s tehnologijo BrewExtract
    • Žametna mlečna pena s sistemom LatteGo Pro
    • Več kot 50 toplih in hladnih napitkov za vsako razpoloženje
    • Enostavno čiščenje
    • Intuitivni zaslon, ki je preprost za uporabo
    Več zrn, več okusa

    Več zrn, več okusa

    Kakšna je skrivnost intenzivnega okusa kave, kakršnega poznate iz kavarne? Naša tehnologija BrewExtract v vsako skodelico odmeri in stisne več kavnih zrn*, da v vašem aparatu za espresso ustvari prepoznaven okus kot v kavarni. Želite popoln rezultat? Svoj napitek prilagodite z eno od 7 stopenj intenzivnosti.

    Žametna mlečna pena za najljubše kavne napitke

    Žametna mlečna pena za najljubše kavne napitke

    Rezultat kot v kavarni pomeni tudi žametno mlečno peno – vročo ali hladno. Tu nastopi LatteGo Pro. Od cappuccina do ledene bele kave naš mlečni sistem zagotavlja okus kot v kavarni tako s kravjim mlekom kot rastlinskimi nadomestki. Primeren je za pomivanje v pomivalnem stroju, ker nima cevk, pa ga lahko očistite v manj kot 10 sekundah. Izkusite vrhunsko peno s tehnologijo LatteGo Pro – inovativnim penilnikom mleka v našem sistemu kavnih aparatov.

    Več kot 50 toplih in hladnih napitkov za vsako razpoloženje

    Več kot 50 toplih in hladnih napitkov za vsako razpoloženje

    Raziščite več kot 50 toplih in hladnih kavnih napitkov, od espressa z bogatim okusom do osvežilne hladno pripravljene kave. Ta aparat za toplo in ledeno kavo je prava rešitev za družine in ljubitelje kave, ki si želijo, da bi imeli doma prav tako izbiro kot v kavarni.

    Uživajte brez skrbi – čiščenje je minimalno

    Uživajte brez skrbi – čiščenje je minimalno

    Sistem LatteGo Pro očistite v manj kot 10 sekundah pod tekočo vodo ali pa ga operite v pomivalnem stroju. Kuhalno enoto lahko očistite pod tekočo vodo. Ko je čas za program čiščenja, kot je odstranjevanje vodnega kamna, vas bo čez postopek vodil aparat.

    Do najljubše kave s pritiskom na gumb

    Do najljubše kave s pritiskom na gumb

    Intuitivni 4,3-palčni zaslon na dotik TFT omogoča preprosto pripravo kave z enim dotikom in prilagojenimi uporabniškimi profili. Z enostavnim upravljanjem lahko vsi člani gospodinjstva v vrhunski kavi uživajo kar doma.

    Kot bi imeli kavarno doma

    Kot bi imeli kavarno doma

    Spoznajte mojstrskega pomočnika, ki vam bo vsak dan pomagal pri pripravi boljše kave. Uporabljate ga lahko neposredno na aparatu ali prek aplikacije HomeID. Klepetajte z njim in mu povejte, katera kavna zrna uporabljate, da samodejno prilagodi nastavitve priprave, s katerimi izvleče najboljši okus. Z mojstrskim pomočnikom lahko moč kave, količino in temperaturo prilagajate svojemu okusu, tudi če kavo pripravljate na daljavo. Vedno je na voljo, zato ima vsaka skodelica okus, kot da jo je pripravil pravi mojster – kar v vaši kuhinji.

    Pristen okus hladno varjene kave

    Pristen okus hladno varjene kave

    Doživite osvežilno hladno varjeno kavo z enim pritiskom gumba – uravnotežen in uglajen okus, ki je vedno na voljo.

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew**

    40 % tišji s tehnologijo SilentBrew**

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste še lažje uživali v enostavni priprave kave. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark.

    Aromatična kava iz svežih zrn

    Aromatična kava iz svežih zrn

    Kava kot v kavarni se začne s sveže mletimi zrni. Dodajte svoja najljubša zrna in izberite kavo, integrirani mlinček sprosti aromo in okus, ki se jima ni mogoče upreti. Nastavite velikost mletja po želji na eno od 12 stopenj, od finega prahu do grobo zmletih zrn.

    Še več okusa zahvaljujoč funkciji dvojne kave

    Še več okusa zahvaljujoč funkciji dvojne kave

    Privoščite si več arome in močnejši okus brez grenkobe z uporabo funkcije za dvojno kavo. Uporabite jo lahko pri vseh receptih za kavo, razen ob uporabi že zmlete kave.

    Varčujte z vodo in energijo z okolju prijaznim načinom

    Varčujte z vodo in energijo z okolju prijaznim načinom

    Uporabite ekološki način Eco za manjšo porabo vode in energije, ne da bi s tem zmanjšali kakovost kave. Naš aparat Philips Café Aromis omogoča zatemnitev glavnih luči in luči ob skodelicah pred privzetim časom, uporabo manj vode med splakovanjem, hitrejši prehod v stanje pripravljenosti in zmanjšanje svetlosti.

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic*** brez odstranjevanja vodnega kamna

    AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic*** brez odstranjevanja vodnega kamna

    S filtrom AquaClean lahko pripravite do 5000 skodelic napitkov brez odstranjevanja vodnega kamna. Filter pred pripravo očisti vodo, zato ima kava bolj aromatičen okus.

    Z aplikacijo HomeID kavo pripravite na daljavo in poiščite nasvete

    Z aplikacijo HomeID kavo pripravite na daljavo in poiščite nasvete

    V aplikaciji HomeID poiščite nasvete o kavi, recepte in pomoč – to je vaš digitalni mojstrski pomočnik, ki vas spremlja na vsakem koraku.

    Zasnovano za lepši dom

    Zasnovano za lepši dom

    Kavni aparat Philips Café Aromis z mlinčkom in penilnikom ne pripravi le okusne kave, temveč tudi izboljša videz vaše kuhinje. Elegantna zaključna obdelava, mehke linije in intuitiven zaslon v vašemu domu ustvarjajo prefinjen evropski vtis.

    Več skodelic, manj polnjenja

    Več skodelic, manj polnjenja

    Pripravite več kakovostne kave z manj dolivanja vode, zahvaljujoč prostorni 1,9-litrski posodi za vodo. Pripravljajte skodelico za skodelico za celotno družino ali ob druženju s prijatelji.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Vir kave
      Sveža zrna
      Vključenost uporabnika
      Dotik gumba
      Prednastavljeni napitki
      54
      Število porcij
      2
      Tlak
      15 barov
      Vgrajen mlinček
      Da
      Nastavitve mlinčka
      12
      Prostornina posode za zrna
      275 g
      Penjenje mleka
      Da
      Sistem za mleko
      LatteGo Pro
      Posoda za mleko
      0,25 l
      Prostornina posode za vodo
      1,9 l
      Profili
      8
      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Kovina
      Tehnologija
      Tehnologija BrewExtract, prilagoditev količine zrn, hiter začetek, LatteGo Pro, SilentBrew
      Vmesnik
      Intuitiven 4,3-palčni zaslon na dotik TFT
      Garancija
      2 leti
      Povezljivost
      Da
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Da

    • Tehnične specifikacije

      Energijski razred
      Razred A
      Moč
      1500 W
      Napetost
      230 V
      Frekvenca
      50 Hz
      Število v paketu
      1

    • Varnostna funkcija

      Časovnik samodejnega izklopa
      Da
      Varnostni certifikat
      Da

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      452 mm
      Širina izdelka
      251 mm
      Višina izdelka
      389 mm
      Teža izdelka
      9,3 kg
      Dolžina paketa
      493 mm
      Širina paketa
      289 mm
      Višina paketa
      473 mm
      Teža paketa
      10–12,3 kg

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      LatteGo Pro Hot za tople napitke
      Priloženi dodatki 2
      LatteGo Pro Cold za hladne napitke
      Priloženi dodatki 3
      Filter AquaClean
      Priloženi dodatki 4
      Merilna žlička
      Priloženi dodatki 5
      Testni trak za trdoto vode
      Kompatibilni dodatek 1
      Tablete za odstranjevanje kavnega olja
      Kompatibilni dodatek 2
      Sredstvo za vodni kamen za aparate za espresso

    • Trpežnost

      Uporabniški priročnik
      > 75-% recikliran papir
      Embalaža
      > 95-% reciklirani materiali

    • Država porekla

      Država izdelave
      Romunija

    • Energijska učinkovitost

      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,2 W
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      Ni na voljo
      Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti
      0,4 W
      Čas, po katerem se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti
      15 min
      Čas, po katerem se samodejno izklopi
      Ni na voljo
      Čas, po katerem samodejno preklopi v omrežno stanje pripravljenosti
      15 min
      Standard merjenja
      EN 50564:2011

    • * V primerjavi z drugimi samodejnimi aparati za espresso Philips.
    • ** V primerjavi s prejšnjimi aparati za espresso Philips.
    • *** Izračunano na podlagi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

