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Odličen espresso in okusna filtrirana kava
Želite pripraviti jutranjo kavo ali raje močnejši espresso? Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko enostavno preklapljate med espressom in, če vam je ljubše, filtrirano kavo, ki ju pripravite s svežimi kavnimi zrni.
8 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Srebrn
AquaClean
Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic*, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.
4.5
od 5
15
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Doktorica
04/11/2019
Hrvatska
Vrhunski aparat za kavu
Izrazito smo zadovoljni navedenim aparatom za kavu. Kava je uvijek svježa i ukusna. Najljepši mogući početak dana!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso
Mapetz
13/12/2021
România
Preverjen kupec
Modern și practic
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Simplu de utilizat, sper ca tot plasticul din interior sa fie de calitate și sa tine o perioada îndelungată, ma refer la mecanismul de infuzare, meniu destul de simplu, limba romana, super mulțumit pana în acest moment
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Alexandra17
07/05/2019
România
Acest produs are functii multiple
De cand am achizitionat acest produs,de 2 ani si jumatate, diminetile mi s-au schimbat. Acest espressor este unul foarte usor de utilizat, usor de intretinut si practic. Cafeaua are un gust deosebit. In zilele in care vreau sa ma rasfat imi fac cate un latte machiatto sau un cappuccino. Nu l-as schimba pentru nimic!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.