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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Izdelek ni več na voljo

4000 SeriesPopolnoma samodejni espresso kavni aparati

EP4050/10

4.5

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Odličen espresso in okusna filtrirana kava

Želite pripraviti jutranjo kavo ali raje močnejši espresso? Z edinstveno funkcijo CoffeeSwitch lahko enostavno preklapljate med espressom in, če vam je ljubše, filtrirano kavo, ki ju pripravite s svežimi kavnimi zrni.

Poglej vse prednosti

Uživajte v do 5000 skodelicah* kave brez odstranjevanja vodnega kamna

Odličen espresso in okusna filtrirana kava

  • 8 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Srebrn

  • AquaClean

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic*, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

Uživajte v 8 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 8 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Prilagodite količino, 5 nastavitev moči arome in 5 nastavitev mlinčka

Prilagodite količino, 5 nastavitev moči arome in 5 nastavitev mlinčka

Samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

15

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

04/11/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski aparat za kavu

Izrazito smo zadovoljni navedenim aparatom za kavu. Kava je uvijek svježa i ukusna. Najljepši mogući početak dana!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Potpuno automatski aparat za espresso

13/12/2021

România

România

Preverjen kupec

Modern și practic

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Simplu de utilizat, sper ca tot plasticul din interior sa fie de calitate și sa tine o perioada îndelungată, ma refer la mecanismul de infuzare, meniu destul de simplu, limba romana, super mulțumit pana în acest moment

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

07/05/2019

România

România

Acest produs are functii multiple

De cand am achizitionat acest produs,de 2 ani si jumatate, diminetile mi s-au schimbat. Acest espressor este unul foarte usor de utilizat, usor de intretinut si practic. Cafeaua are un gust deosebit. In zilele in care vreau sa ma rasfat imi fac cate un latte machiatto sau un cappuccino. Nu l-as schimba pentru nimic!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 Series EP4050/10 Espressoare complet automate

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.