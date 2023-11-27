2 leti garancije
5 napitkov
Klasičen penilnik mleka
Panterska črna
Z enim dotikom uživajte v priljubljenih kavnih napitkih, od klasičnega espressa, navadne črne kave in dolgega espressa do ledene kave s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj. Naš edinstveni sistem za pripravo napitkov ima počasnejši pretok in deluje pri nižji temperaturi, da iz kavnih zrn iztisne popoln okus. Napitku lahko dodate kocke ledu in uživate v izvrstni ledeni kavi z nič manj intenzivnim okusom po kavi.
Sodoben zaslon na dotik z barvnimi ikonami vam omogoča enostavno izbiro najljubših napitkov. S funkcijo My Coffee Choice lahko kavo prilagodite svojemu okusu: izberite želeno moč kave, dolžino in stopnjo penjenja mleka.
Z lahkoto pripravite najljubše kave na osnovi mleka v le 2 korakih. Klasični penilnik mleka omogoča pripravo goste mlečne pene, ki ji lahko dodate espresso, če si želite privoščiti odličen cappucino. Pripravite lahko tudi vroče mleko za vročo čokolado.
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gabriela26555
27/11/2023
България
Супер е!
Прави страхотно кафе, много лесно се работи с нея. Не е затруднение дори и за моята баба!
Slabosti
Няма такива
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Mmdimitrova
03/11/2023
България
Много добро
Страхотна машина бих е препоръчала на всички мои приятели.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Margo99
03/11/2023
България
Супер е. Доволна съм.
Много лесна за употреба. Кафето е страхотно и ароматно.
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).