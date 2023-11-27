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  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

Serija 3300Samodejni aparat za espresso

EP3329/70

5
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
Z enim dotikom pripravite 5 vročih in osvežilnih napitkov s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Klasični penilnik mleka omogoča enostavno pripravo goste mlečne pene za cappuccino ali vroče mleko za vročo čokolado.
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Enostavna izbira in prilagoditev kave

Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

  • 5 napitkov

  • Klasičen penilnik mleka

  • Panterska črna

Z enim dotikom brez truda pripravite 5 toplih in osvežilnih napitkov

Z enim dotikom brez truda pripravite 5 toplih in osvežilnih napitkov

Z enim dotikom uživajte v priljubljenih kavnih napitkih, od klasičnega espressa, navadne črne kave in dolgega espressa do ledene kave s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj. Naš edinstveni sistem za pripravo napitkov ima počasnejši pretok in deluje pri nižji temperaturi, da iz kavnih zrn iztisne popoln okus. Napitku lahko dodate kocke ledu in uživate v izvrstni ledeni kavi z nič manj intenzivnim okusom po kavi.

Enostavna izbira in prilagoditev kave

Enostavna izbira in prilagoditev kave

Sodoben zaslon na dotik z barvnimi ikonami vam omogoča enostavno izbiro najljubših napitkov. S funkcijo My Coffee Choice lahko kavo prilagodite svojemu okusu: izberite želeno moč kave, dolžino in stopnjo penjenja mleka.

Svilnato gladka mlečna pena za cappuccino ali vročo čokolado

Svilnato gladka mlečna pena za cappuccino ali vročo čokolado

Z lahkoto pripravite najljubše kave na osnovi mleka v le 2 korakih. Klasični penilnik mleka omogoča pripravo goste mlečne pene, ki ji lahko dodate espresso, če si želite privoščiti odličen cappucino. Pripravite lahko tudi vroče mleko za vročo čokolado.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/11/2023

България

България

Супер е!

Прави страхотно кафе, много лесно се работи с нея. Не е затруднение дори и за моята баба!

Slabosti

Няма такива

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

03/11/2023

България

България

Много добро

Страхотна машина бих е препоръчала на всички мои приятели.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

03/11/2023

България

България

Супер е. Доволна съм.

Много лесна за употреба. Кафето е страхотно и ароматно.

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

Ta ocena je bila podana za Серия 3300 EP3329/70 Напълно автоматична машина за еспресо

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  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).