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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

DTM3155/12

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Mikro glasbeni sistem Philips, ki je združljiv z iPhonom 5 z osvetljenim priključkom in omogoča brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth, vam omogoča predvajanje podrobne glasbe in mogočnimi nizkimi toni s tehnologijo wOOx.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • Bluetooth® aptX

  • z osvetljenim priključkom

  • USB, CD, FM

  • največ 50 W, membrana

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Tehnične specifikacije

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