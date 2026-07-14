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Azur serije 8000Parni likalnik

DST8070/80

5
| (1) Ocena

2 Nagrade

Popoln rezultat z eno samo potezo
Zmogljivo likanje s parnim likalnikom Philips Azur 8000. Z 260-gramskim sunkovitim izpustom pare lahko tudi najtrdovratnejše gube zdaj zgladite z eno samo potezo. Z močjo 3000 W je likalnik hitro pripravljen za uporabo, neprekinjen izpust pare pa zagotavlja popoln videz.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Najmočnejši izpust pare s pametno močjo

Popoln rezultat z eno samo potezo

  • Moč 3000 W

  • Neprekinjen izpust pare 110 g/min

  • Sunkoviti izpust pare 260 g

  • Zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje in trpežnost

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje in trpežnost

Lahkotno drsite čez gube z izjemno gladko likalno ploščo SteamGlide Elite, ki je nežna do vaših oblačil. Izjemno gladka likalna plošča SteamGlide Elite je trpežna, odporna na praske in preprosta za čiščenje.

Enostavno likanje z inteligentnim samodejnim izpustom pare

Enostavno likanje z inteligentnim samodejnim izpustom pare

Poskrbite, da bo likanje hitro in brez napora: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Ta ocena je bila podana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Ta ocena je bila podana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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