2 leti garancije
DST8070/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 3000 W
Neprekinjen izpust pare 110 g/min
Sunkoviti izpust pare 260 g
Zagotovljeno brez prežganin
Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.
Lahkotno drsite čez gube z izjemno gladko likalno ploščo SteamGlide Elite, ki je nežna do vaših oblačil. Izjemno gladka likalna plošča SteamGlide Elite je trpežna, odporna na praske in preprosta za čiščenje.
Poskrbite, da bo likanje hitro in brez napora: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Ta ocena je bila podana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Ta ocena je bila podana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01