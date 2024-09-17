2 leti garancije
DST8050/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 3000 W
Neprekinjen izpust pare 100 g/min
260-gramski turbo izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin
Z večjo močjo za hitro segrevanje je likalnik v trenutku pripravljen na začetek likanja.
Serija Azur 8000 zagotavlja do 100 g/min izjemno močnega in enakomernega izpusta pare za hitrejše odstranjevanje gub.
Zelo dolg izpust pare pomeni več moči za odstranjevanje trdovratnih gub na debelejših tkaninah, kot so vaše najljubše kavbojke. Izkoristite moč do 260-gramskega turbo izpusta pare za še močnejše likanje.
Nagrade
4.3
od 5
29
Ocene
17/09/2024
Slovenija
Odlicno
Izbrala sem zato ker ga imam sama doma in mi je najboljši
Prednosti
Zelo pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik
Tjashaa
17/09/2024
Slovenija
Azur Philips
Super likalnik, opravi svoje delo tako kot treba. Priporocam nakup tega likalnika.
Prednosti
Vse.
Slabosti
Nic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik
Lev2210
17/09/2024
Slovenija
Odlične funkcije
Odlicno ........................ ..................
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik