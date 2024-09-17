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  • Popoln rezultat z eno samo potezo
  • Popoln rezultat z eno samo potezo
  • Popoln rezultat z eno samo potezo
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  • Popoln rezultat z eno samo potezo
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Azur serije 8000Parni likalnik

DST8050/20

4.3
| (29) Ocene

2 Nagrade

Popoln rezultat z eno samo potezo
Zmogljivo likanje s parnim likalnikom Philips Azur 8000. Z 260-gramskim dodatnim izpustom pare lahko tudi najtrdovratnejše gube zdaj poravnate z eno samo potezo. Z močjo 3000 W je aparat hitro pripravljen za uporabo, neprekinjen izpust pare pa zagotavlja popoln videz.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Najmočnejši izpust pare s pametno močjo

Popoln rezultat z eno samo potezo

  • Moč 3000 W

  • Neprekinjen izpust pare 100 g/min

  • 260-gramski turbo izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Z večjo močjo za hitro segrevanje je likalnik v trenutku pripravljen na začetek likanja.

Do 100 g/min močnega neprekinjenega izpusta pare

Do 100 g/min močnega neprekinjenega izpusta pare

Serija Azur 8000 zagotavlja do 100 g/min izjemno močnega in enakomernega izpusta pare za hitrejše odstranjevanje gub.

260-gramski turbo izpust pare ukroti tudi najtrdovratnejše gube

260-gramski turbo izpust pare ukroti tudi najtrdovratnejše gube

Zelo dolg izpust pare pomeni več moči za odstranjevanje trdovratnih gub na debelejših tkaninah, kot so vaše najljubše kavbojke. Izkoristite moč do 260-gramskega turbo izpusta pare za še močnejše likanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

29

Ocene

4

17/09/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicno

Izbrala sem zato ker ga imam sama doma in mi je najboljši

Prednosti

Zelo pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

17/09/2024

Slovenija

Slovenija

Azur Philips

Super likalnik, opravi svoje delo tako kot treba. Priporocam nakup tega likalnika.

Prednosti

Vse.

Slabosti

Nic.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

17/09/2024

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Odlicno ........................ ..................

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur serije 8000 DST8050/20 Parni likalnik

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