2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 3000 W
Neprekinjen izpust pare 90 g/min
260-gramski turbo izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin
Hitro odstranjevanje vodnega kamna pomaga ohranjati vrhunsko zmogljivost, saj odstrani nabran apnenec ali vodni kamen.
Poskrbite, da bo likanje hitro in brez napora: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku.
Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od džinsa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.
Nagrade
3.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Prednosti
Automatická teplota
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička