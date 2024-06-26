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Azur serije 8000Parni likalnik

DST8040/30

3.3
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

2 Nagrade

Popoln rezultat z eno samo potezo
Zmogljivo likanje s parnim likalnikom Philips Azur 8000. Z 260-gramskim dodatnim izpustom pare lahko tudi najtrdovratnejše gube zdaj poravnate z eno samo potezo. Z močjo 3000 W je aparat hitro pripravljen za uporabo, neprekinjen izpust pare pa zagotavlja popoln videz.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Najmočnejši izpust pare s pametno močjo

Popoln rezultat z eno samo potezo

  • Moč 3000 W

  • Neprekinjen izpust pare 90 g/min

  • 260-gramski turbo izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin

Funkcija Quick Calc Release za dolgotrajno učinkovito delovanje

Funkcija Quick Calc Release za dolgotrajno učinkovito delovanje

Hitro odstranjevanje vodnega kamna pomaga ohranjati vrhunsko zmogljivost, saj odstrani nabran apnenec ali vodni kamen.

Enostavno likanje z inteligentnim samodejnim izpustom pare

Enostavno likanje z inteligentnim samodejnim izpustom pare

Poskrbite, da bo likanje hitro in brez napora: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku.

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od džinsa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Prednosti

Automatická teplota

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

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