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Azur serije 8000Parni likalnik

DST8030/70

1.5
| (4) Ocene

2 Nagrade

Popoln rezultat z eno samo potezo
Zmogljivo likanje s parnim likalnikom Philips Azur 8000. Z 240-gramskim dodatnim izpustom pare lahko tudi najtrdovratnejše gube zdaj poravnate z eno samo potezo. Z močjo 3000 W je aparat hitro pripravljen za uporabo, neprekinjen izpust pare pa zagotavlja popoln videz.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Najmočnejši izpust pare s pametno močjo

Popoln rezultat z eno samo potezo

  • Moč 3000 W

  • Neprekinjen izpust pare 80 g/min

  • 240-gramski dodatni izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin

Močan neprekinjen izpust pare, do 80 g/min

Močan neprekinjen izpust pare, do 80 g/min

Z neprekinjenim izpustom pare 80 g/min izkoristite vsako potezo prek oblačila in tako hitreje odstranite gube.

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev temperature, zagotovljeno brez prežganin

Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od džinsa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.

Funkcija Quick Calc Release za dolgotrajno učinkovito delovanje

Funkcija Quick Calc Release za dolgotrajno učinkovito delovanje

Hitro odstranjevanje vodnega kamna pomaga ohranjati vrhunsko zmogljivost, saj odstrani nabran apnenec ali vodni kamen.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

1.5

od 5

4

Ocene

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Prednosti

regulace teploty - super

Slabosti

rukojeť vrže

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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