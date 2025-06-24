2 leti garancije
DST8030/70
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 3000 W
Neprekinjen izpust pare 80 g/min
240-gramski dodatni izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin
Z neprekinjenim izpustom pare 80 g/min izkoristite vsako potezo prek oblačila in tako hitreje odstranite gube.
Ena optimalna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobene tkanine, primerne za likanje. Varno lahko likate vse od džinsa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali da bi morali predhodno razvrstiti oblačila.
Hitro odstranjevanje vodnega kamna pomaga ohranjati vrhunsko zmogljivost, saj odstrani nabran apnenec ali vodni kamen.
Nagrade
1.5
od 5
4
Ocene
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Prednosti
regulace teploty - super
Slabosti
rukojeť vrže
Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru