IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili
  • Odlični rezultati, kot bi mignili

Azur serije 8000Parni likalnik

DST8020/20

2.8
| (4) Ocene

2 Nagrade

Odlični rezultati, kot bi mignili
Z likalnikom Philips Azur serije 8000 je likanje hitro in preprosto. Moč 3000 W omogoča hitro segrevanje in zagotavlja učinkovitost. Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja delovanje brez prežganin na vseh tkaninah, ki jih je mogoče likati, tako da ste lahko brez skrbi.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Brez nastavljanja, hitro in preprosto

Odlični rezultati, kot bi mignili

  • Moč 3000 W

  • Zagotovljeno brez prežganin

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

  • Neprekinjen izpust pare 55 g/min

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Z večjo močjo za hitro segrevanje je likalnik v trenutku pripravljen na začetek likanja.

Močan neprekinjen izpust pare do 55 g/min

Močan neprekinjen izpust pare do 55 g/min

Pri neprekinjenem izpustu pare 55 g/min ni nobena poteza čez oblačila odveč, tako da hitreje odstranite gube.

240-gramski dodaten izpust pare ukroti tudi najtrdovratnejše gube

240-gramski dodaten izpust pare ukroti tudi najtrdovratnejše gube

240-gramski močan dodaten izpust odstrani trdovratne gube z vseh vaših oblačil.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.8

od 5

4

Ocene

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Prednosti

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Slabosti

Zatím nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Prednosti

automatické nastavení teploty

Slabosti

kabel není jak namotat na žehličku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Slabosti

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Ta ocena je bila podana za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki