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  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči
  • 3200 W čiste moči

Serija 7500Parni likalnik

DST7510/80

4.4
| (85) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
3200 W čiste moči
Dolgotrajna učinkovitost s Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Elite s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Moč pare in popoln nadzor na dosegu roke

3200 W čiste moči

  • Neprekinjen izpust pare 55 g/min

  • 260-gramski sunkovit izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

Do 260-gramski sunkovit izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

Izpust pare do 55 g/min za hitrejše odstranjevanje gub

Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše odstranjevanje gub.

3200 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.4

od 5

85

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Od brata sem dobila likalnik kot darilo in lahko rečem, da dobro opravi delo zame in sploh ni tako težak, kot so običajno klasični likalniki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen ulov

Likalnik kupljen na razprodaji in moram priznati odličen ulov! Nimam veliko prostora in zato sem raje kupila ta klasičnen likalnik, ne parno postajo in se nisam zmotila. Priporočam

Prednosti

Sve

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik

To je odličen likalnik. Hitro lahko zlikam, kar potrebujem in cena je bila v redu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

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