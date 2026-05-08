IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Serija 7000Parni likalnik

DST7061/30

4.9
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Moč pare, zajamčena
Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite z izboljšano odpornostjo proti praskam in funkcijo hitrega odstranjevanja vodnega kamna Quick Calc Release za dolgotrajno učinkovito delovanje.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalna plošča SteamGlide Elite za odlično drsenje in trpežnost

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 55 g/min

  • 3000 W

  • Likalna plošča SteamGlide Elite

  • 250-gramski dodatni izpust pare

  • Varnostni samodejni izklop

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

SteamGlide Elite: naše najboljše drsenje in odpornost proti praskam

SteamGlide Elite: naše najboljše drsenje in odpornost proti praskam

Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite je Philipsova najboljša likalna plošča za izjemno gladko drsenje in največjo odpornost proti praskam.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

24

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Prednosti

1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Prednosti

Якісна річ на свої кошти

Slabosti

Не бачу

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki