2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 55 g/min
3000 W
Likalna plošča SteamGlide Elite
250-gramski dodatni izpust pare
Varnostni samodejni izklop
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite je Philipsova najboljša likalna plošča za izjemno gladko drsenje in največjo odpornost proti praskam.
Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.
4.9
od 5
24
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Prednosti
1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Prednosti
Якісна річ на свої кошти
Slabosti
Не бачу
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur