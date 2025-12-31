2 leti garancije
DST7051/30
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
250-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Elite
Varnostni samodejni izklop
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite je Philipsova najboljša likalna plošča za izjemno gladko drsenje in največjo odpornost proti praskam.
Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.
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