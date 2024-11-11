2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
250-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Elite
Varnostni samodejni izklop
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Ekskluzivna likalna plošča SteamGlide Elite je Philipsova najboljša likalna plošča za izjemno gladko drsenje in največjo odpornost proti praskam.
Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.
4.4
od 5
85
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Likanje2
11/11/2024
Slovenija
Del promocije
Priporočam
Od brata sem dobila likalnik kot darilo in lahko rečem, da dobro opravi delo zame in sploh ni tako težak, kot so običajno klasični likalniki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik
Pikasi
11/11/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen ulov
Likalnik kupljen na razprodaji in moram priznati odličen ulov! Nimam veliko prostora in zato sem raje kupila ta klasičnen likalnik, ne parno postajo in se nisam zmotila. Priporočam
Prednosti
Sve
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik
Mimiii
11/11/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen likalnik
To je odličen likalnik. Hitro lahko zlikam, kar potrebujem in cena je bila v redu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik