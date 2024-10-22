2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
250-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Varnostni samodejni izklop
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.
Naš sistem za preprečevanje kapljanja onemogoča iztekanje in nastanek madežev zaradi vodnih kapljic, zato lahko brez skrbi likate pri kateri koli temperaturi.
4.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Preverjen kupec
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Preverjen kupec
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Slabosti
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Prednosti
Не пригодах подошва
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur