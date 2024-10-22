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Vse serije

  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Serija 7000Parni likalnik

DST7030/20

4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Moč pare, zajamčena
Dolgotrajna učinkovitost s funkcijo Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Plus s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z izboljšanim dodatnim izpustom pare

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • 250-gramski dodatni izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Varnostni samodejni izklop

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna Quick Calc Release za preprosto čiščenje likalnika in dolgotrajen izpust pare.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Naš sistem za preprečevanje kapljanja onemogoča iztekanje in nastanek madežev zaradi vodnih kapljic, zato lahko brez skrbi likate pri kateri koli temperaturi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Slabosti

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Prednosti

Не пригодах подошва

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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