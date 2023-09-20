2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Neprekinjen izpust pare 50 g/min
250-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.
Naš sistem za preprečevanje kapljanja onemogoča iztekanje in nastanek madežev zaradi vodnih kapljic, zato lahko brez skrbi likate pri kateri koli temperaturi.
Naša likalna plošča SteamGlide Plus zagotavlja odlično drsenje po vseh oblačilih. Odlična odpornost proti praskam in obrabi, proti sprijemanju in preprosto čiščenje.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Prednosti
velká, váží akorát
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá