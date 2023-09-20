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Vse serije

  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Serija 7000Parni likalnik

DST7020/20

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Moč pare, zajamčena
Dolgotrajna učinkovitost s funkcijo Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Plus s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z izboljšanim dodatnim izpustom pare

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 50 g/min

  • 250-gramski dodatni izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Do 250-gramski dodatni izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Naš sistem za preprečevanje kapljanja onemogoča iztekanje in nastanek madežev zaradi vodnih kapljic, zato lahko brez skrbi likate pri kateri koli temperaturi.

Likalna plošča SteamGlide Plus

Likalna plošča SteamGlide Plus

Naša likalna plošča SteamGlide Plus zagotavlja odlično drsenje po vseh oblačilih. Odlična odpornost proti praskam in obrabi, proti sprijemanju in preprosto čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Prednosti

velká, váží akorát

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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