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  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena
  • Moč pare, zajamčena

Serija 7000Parni likalnik

DST7012/70

4.4
| (85) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Moč pare, zajamčena
Dolgotrajna učinkovitost s funkcijo Quick Calc Release in likalno ploščo SteamGlide Plus s še večjo odpornostjo proti praskam.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z izboljšanim dodatnim izpustom pare

Moč pare, zajamčena

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • Dodaten izpust pare 220 g

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 220-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube.

2600 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje.

Izpust pare do 45 g/min za hitrejše glajenje gub

Izpust pare do 45 g/min za hitrejše glajenje gub

Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre do 50 % več pare za hitrejše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

85

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Od brata sem dobila likalnik kot darilo in lahko rečem, da dobro opravi delo zame in sploh ni tako težak, kot so običajno klasični likalniki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen ulov

Likalnik kupljen na razprodaji in moram priznati odličen ulov! Nimam veliko prostora in zato sem raje kupila ta klasičnen likalnik, ne parno postajo in se nisam zmotila. Priporočam

Prednosti

Sve

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

11/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik

To je odličen likalnik. Hitro lahko zlikam, kar potrebujem in cena je bila v redu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7500 DST7510/80 Parni likalnik

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