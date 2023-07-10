2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2600 W moči
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
Dodaten 200-gramski izpust pare
SteamGlide Plus
Varnostni samodejni izklop
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.
S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.
5.0
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Del promocije
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Prednosti
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Slabosti
не вистачає золотої окантовочки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju