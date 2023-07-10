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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Serija 5000Parni likalnik

DST5040/80

5
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Ta vrhunski likalnik z likalno ploščo SteamGlide Plus s premazom proti praskam in enakomernim močnim izpustom pare ter vgrajeno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna je zmogljiv aparat z res dolgo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus traja 4-krat dlje*

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2600 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • Dodaten 200-gramski izpust pare

  • SteamGlide Plus

  • Varnostni samodejni izklop

2600 W za hitro segrevanje

2600 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Prednosti

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Slabosti

не вистачає золотої окантовочки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju