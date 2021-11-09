2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W moči
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
Dodaten 180-gramski izpust pare
SteamGlide Plus
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.
S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Prednosti
Якість, функціональність
Slabosti
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Preizkušeno v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju