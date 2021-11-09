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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Serija 5000Parni likalnik

DST5030/80

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Ta vrhunski likalnik z likalno ploščo SteamGlide Plus s premazom proti praskam in enakomernim močnim izpustom pare ter vgrajeno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna je zmogljiv aparat z res dolgo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus traja 4-krat dlje*

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2400 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

  • SteamGlide Plus

2400 W za hitro segrevanje

2400 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Prednosti

Якість, функціональність

Slabosti

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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  1. Preizkušeno v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju