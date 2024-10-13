2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W moči
Neprekinjen izpust pare 45 g/min
180-gramski dodaten izpust pare
SteamGlide Plus
Varnostni samodejni izklop
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.
S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.
4.4
od 5
28
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
EvaMur
13/10/2024
Česká republika
Doporučuji
Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.
Prednosti
dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Sokola
20/02/2024
България
чудесен продукт
Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!
Prednosti
Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Del promocije
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Prednosti
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju