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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Serija 5000Parni likalnik

DST5030/20

4.4
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Ta vrhunski likalnik z likalno ploščo SteamGlide Plus s premazom proti praskam in enakomernim močnim izpustom pare ter vgrajeno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna je zmogljiv aparat z res dolgo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus traja 4-krat dlje*

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2400 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 45 g/min

  • 180-gramski dodaten izpust pare

  • SteamGlide Plus

  • Varnostni samodejni izklop

2400 W za hitro segrevanje

2400 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti sprijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

28

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

13/10/2024

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.

Prednosti

dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

20/02/2024

България

България

чудесен продукт

Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!

Prednosti

Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Prednosti

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti sprijemanju