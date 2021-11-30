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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Serija 5000Parni likalnik

DST5010/10

5
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Ta vrhunski likalnik z likalno ploščo SteamGlide Plus s premazom proti praskam in enakomernim močnim izpustom pare ter vgrajeno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna je zmogljiv aparat z res dolgo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalna plošča SteamGlide Plus traja 4-krat dlje*

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2400 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Sunkovit izpust pare 160 g

  • SteamGlide Plus

2400 W za hitro segrevanje

2400 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Likalna plošča, odporna na praske, zagotavlja dobro drsenje

Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti prijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/11/2021

Slovensko

Slovensko

Kvalita za rozumnú cenu

Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.

Prednosti

Ľahká, spoľahlivá,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti prijemanju