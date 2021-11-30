2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Sunkovit izpust pare 160 g
SteamGlide Plus
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Naša posebna likalna plošča SteamGlide Plus gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega ima tudi premaz proti prijemanju, je odporna na praske in se enostavno očisti.
S sistemom za preprečevanje kapljanja lahko povsem brez skrbi pri nizki temperaturi likate občutljiva oblačila. Ni vam treba skrbeti, da bi vodne kapljice puščale madeže.
5.0
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dirt4
30/11/2021
Slovensko
Kvalita za rozumnú cenu
Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.
Prednosti
Ľahká, spoľahlivá,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Testirano v primerjavi z likalno ploščo Philips s premazom proti prijemanju